ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло к выводу, что американский финансист Джеффри Эпштейн не являлся руководителем сети по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Об этом со ссылкой на документы Министерства юстиции США сообщает Associated Press (AP).