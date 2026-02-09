На Кубе предупредили об исчерпании запасов авиатоплива

Главную проблему с поставками, по данным агентства, испытают авиаперевозчики из США, Испании, Мексики и Панамы. Журналисты также отметили, что острая нехватка горючего, скорее всего, вынудит их сократить количество рейсов на Остров свободы, что непосредственно скажется на потоке туристов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Решение связано с объявлением чрезвычайного положения в США из-за «угрозы» со стороны острова. Недавно американский лидер заявил, что Куба переживает период упадка, но при этом Вашингтон ведёт переговоры с её руководством.
