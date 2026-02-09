Ричмонд
Лавров заявил, что Запад развязал против России глобальную войну

Запад развязал против России глобальную войну и пытается оказывать давление на её партнёров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

Источник: Life.ru

По словам Лаврова, одной из главных задач МИД является обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны и роста благосостояния россиян, и это становится всё сложнее на фоне развязанном против Москвы глобальной войны.

«В условиях лихорадочных попыток Запада “наказывать” всех наших партнёров, требуя, чтобы они прекратили с нами торговать и сотрудничать в военно-технической сфере, делать нашу работу существенно труднее, чем это было, скажем, даже десять-пятнадцать лет назад», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров заверил, что Россия не собирается нападать на Европу. Однако, предупреждал министр, в случае нападения Москва даст полноценный военный ответ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

