Лавров: Запад придумал «теневой флот» для борьбы за доминирование

Лавров указал, что это выражается в попытках с помощью военной силы задерживать суда в открытом море, а также в санкциях и тарифах за покупку энергоресурсов. По его словам, Запад пытается сохранить старый миропорядок, основанный на долларе и правилах МВФ, Всемирного банка и ВТО.
«Не буду перечислять — тут и санкции, и придуманный Западом “теневой флот”, и попытки в грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву задерживать суда с помощью военной силы в открытом море», — заявил он.
Ранее сообщалось, что эстонские власти разрешили грузовому судну Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт Мууга после проверки. Как сообщает телерадиокомпания ERR, таможенный контроль не подтвердил информации о возможной контрабанде на борту.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.