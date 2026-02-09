Лавров: Запад придумал «теневой флот» для борьбы за доминирование

Лавров указал, что это выражается в попытках с помощью военной силы задерживать суда в открытом море, а также в санкциях и тарифах за покупку энергоресурсов. По его словам, Запад пытается сохранить старый миропорядок, основанный на долларе и правилах МВФ, Всемирного банка и ВТО.