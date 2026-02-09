Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине

Россия приняла предложение Соединённых Штатов по урегулированию ситуации на Украине на переговорах в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью международной сети TV BRICS он отметил, что при деловом подходе договорённости должны приводить к результату. По словам главы МИД, Москва согласилась с инициативой Вашингтона в ходе переговоров.
«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединённых Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что европейские страны пытаются мешать взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья, продолжая диктовать свои подходы на евразийском континенте. По его словам, аналогичная линия проводится Европой в Черноморском регионе и Арктике.