Неготовность США к своим же предложениям и архитектура безопасности. Заявления Лаврова

Инициатива президента России Владимира Путина о создании архитектуры евразийской безопасности набирает силу и вызывает все больший интерес других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.
ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.
Изменения после Анкориджа
- США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине, Россия при этом не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с американской стороной.
- Россия и США после переговоров в Анкоридже должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но «на практике все выглядит наоборот».
- Москва приняла предложение Вашингтона по Украине на переговорах в Анкоридже, и, если «подходить по-мужски», проблема должна быть решена.
- Позиция США по Украине «важна была» для России вне зависимости от того, что сказали бы в Киеве или русофобы в Европейском союзе.
Антироссийская политика США
- Россия остается открытой к сотрудничеству с США, но американцы сами «создают искусственные препоны».
- Администрация президента США Дональда Трампа не только не оспаривает законы, которые Джо Байден «напринимал для наказания» России, но и вводит новые санкции: «Это “наказание” России, введение санкций против нашей страны, включая замораживание российских золотовалютных резервов».
- Москва не стремилась отказаться от доллара, это Вашингтон превратил его в оружие против тех, кто неугоден: «США при президенте Джо Байдене сделали все, чтобы доллар стал оружием против тех, кто неугоден».
- США подавляют конкурентов недобросовестными методами, вводя санкции против российских нефтяных компаний: «Против нас используются совершенно недобросовестные методы. Запрещают работу российских нефтяных компаний, таких как “Лукойл”, “Роснефть”.
- Соединенные Штаты стараются контролировать военно-технические связи “с крупнейшими стратегическими партнерами России” — Индией и другими членами БРИКС.
Международные организации
- НАТО, ЕС и ОБСЕ “отживают свой век”: “Они уделяли внимание в основном обустройству западной части континента, исходя из того, что они хозяева на остальной его части”.
- Россия не выступает за упразднение Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной торговой организации, но добивается того, чтобы страны БРИКС “получили голоса и права во всех этих Бреттон-Вудских институтах соразмерно своему реальному весу в мировых экономике, торговле, логистических вопросах”.
- Россия уделяет особо внимание “СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, в целом постсоветскому пространству”.
- Объединение БРИКС может содействовать гармонизации всесторонних планов развития стран мирового большинства: “БРИКС предоставляет такую рамку, “зонтик”, если хотите, для развития интеграционных процессов на отдельных континентах”.
Война Запада против России
- России необходимо надежно обеспечить свою безопасность в условиях, когда в Европе раздаются угрозы “развязать войну”: “Безопасность обеспечивается и необходимостью не допустить сохранения на наших границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины и с помощью которого он в очередной раз развязал против нас войну”.
- Запад развязал глобальную войну против России и “лихорадочно пытается” “наказывать” ее партнеров.
- Россия не позволит размещать на украинской территории какие-либо виды оружия, угрожающего интересам российской безопасности: “Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия”.
- Страны Запада придумали “теневой флот” и пытаются “задерживать суда с помощью военной силы в открытом море” в борьбе за уходящее доминирование.
Новая архитектура безопасности
- Инициатива Путина “о создании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности набирает силу” и вызывает все больший интерес других стран.
- США “объективно утрачивают свое экономическое влияние” и вес в мировом хозяйстве, в то время как страны глобального Юга возвышают свой голос на международной арене.
Экономика стран БРИКС
- Инициативы БРИКС, в том числе по платежам и инвестициям, выдвигаются не “в пику” США, а для создания независимых механизмов от жесткого контроля Вашингтона: “Это все не “в пику” кому бы то ни было, прежде всего Соединенным Штатам. Это в силу того, что США ставят реализацию всех процессов в областях, о которых я упомянул, под свой жесткий контроль и требуют односторонних уступок”.
- Страны БРИКС будут рассматривать вопросы энергобезопасности “в контексте действий”, которые предпринимает администрация Трампа в сфере мировой энергетики.