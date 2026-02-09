Назначены прокуроры Астаны и Шымкента

«По согласованию с главой государства, приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Муканов Габит Касымбекович назначен на должность прокурора города Астаны. (…) По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Сагиев Елдос Алиханович назначен на должность прокурора города Шымкент», — говорится в сообщении в понедельник.
Муканов в разные годы возглавлял прокуратуру Талгарского района, руководил прокуратурой Медеуского района Алматы, работал руководителем аппарата и начальником управления прокуратуры Астаны, затем заместителем прокурора столицы и начальником департамента кадрового развития генпрокуратуры. С августа 2021 года он исполнял обязанности прокурора города Шымкент.
Сагиев работал на руководящих позициях в департаменте агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями по Карагандинской области, в региональных департаментах Национального бюро по противодействию коррупции в Костанайской и Мангистауской областях, а также в службе специальных прокуроров генпрокуратуры. С августа 2022 года он руководил службой по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования генпрокуратуры.