Назначены прокуроры Астаны и Шымкента

Сагиев работал на руководящих позициях в департаменте агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями по Карагандинской области, в региональных департаментах Национального бюро по противодействию коррупции в Костанайской и Мангистауской областях, а также в службе специальных прокуроров генпрокуратуры. С августа 2022 года он руководил службой по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования генпрокуратуры.