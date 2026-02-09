Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине

«У нас есть список из 90 человек [гражданских, которых находятся в местах несвободы за пророссийские идеи], которые непосредственно ко мне обратились, и у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие», — сказала она на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
