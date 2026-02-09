Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 90 политзаключенных на Украине и попросила оказывать им помощь.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть список из 90 человек [гражданских, которых находятся в местах несвободы за пророссийские идеи], которые непосредственно ко мне обратились, и у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие», — сказала она на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше