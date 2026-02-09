Ричмонд
Стало известно о «переломной» речи Макрона о ядерной доктрине

Французский лидер Эмманюэль Макрон в конце февраля намерен представить новую ядерную доктрину страны. Его выступление уже анонсируется как «переломное» в истории страны, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Анонимный источник Politico из числа приближенных к президенту Франции уточнил, что речь политика станет «поворотным моментом». Чиновник добавил, что Эмманюэль Макрон объяснит, как республика сможет защитить другие европейские страны с использованием своего ядерного оружия и при этом будет самостоятельно принимать решение о его применении, сообщает «Лента.ру».

Европейские чиновники считают, что подтверждением решимости Парижа смогла бы стать дислокация на базах стран ЕС французских истребителей Rafale с ядерными боеголовками.

«Если они действительно настроены серьезно… мы должны быть готовы обсудить эту тему с партнерами», — прокомментировала намерения Франции словацкий депутат и член комитета по обороне Европарламента Лючия Яр.

В НАТО полагают, что Франция рассмотрит возможность защиты союзников в Европе в случае конфликта в рамках плана военного альянса. По мнению одного из представителей дипломатического корпуса военного блока, Париж «должен и будет рассматривать» эту перспективу.

Ранее во Франции заявили, что Европа должна вступить в военный конфликт, чтобы сформировать собственную наднациональную армию. Об этом сказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

