Стало известно о «переломной» речи Макрона о ядерной доктрине

Анонимный источник Politico из числа приближенных к президенту Франции уточнил, что речь политика станет «поворотным моментом». Чиновник добавил, что Эмманюэль Макрон объяснит, как республика сможет защитить другие европейские страны с использованием своего ядерного оружия и при этом будет самостоятельно принимать решение о его применении, сообщает «Лента.ру».
Европейские чиновники считают, что подтверждением решимости Парижа смогла бы стать дислокация на базах стран ЕС французских истребителей Rafale с ядерными боеголовками.
«Если они действительно настроены серьезно… мы должны быть готовы обсудить эту тему с партнерами», — прокомментировала намерения Франции словацкий депутат и член комитета по обороне Европарламента Лючия Яр.
В НАТО полагают, что Франция рассмотрит возможность защиты союзников в Европе в случае конфликта в рамках плана военного альянса. По мнению одного из представителей дипломатического корпуса военного блока, Париж «должен и будет рассматривать» эту перспективу.
Ранее во Франции заявили, что Европа должна вступить в военный конфликт, чтобы сформировать собственную наднациональную армию. Об этом сказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.