Стало известно о «переломной» речи Макрона о ядерной доктрине

Анонимный источник Politico из числа приближенных к президенту Франции уточнил, что речь политика станет «поворотным моментом». Чиновник добавил, что Эмманюэль Макрон объяснит, как республика сможет защитить другие европейские страны с использованием своего ядерного оружия и при этом будет самостоятельно принимать решение о его применении, сообщает «Лента.ру».