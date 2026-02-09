Елнур Бейсенбаев получил ключевой пост в Администрации Президента

Елнур Бейсенбаев — представитель поколения управленцев, для которых политика начинается не с кабинета, а со двора, школы и молодежных сообществ. Насколько этот опыт окажется эффективным на уровне Администрации Президента — покажет время. Но одно уже ясно: внутренняя политика в Казахстане получает руководителя, который знает её не по докладам, а по реальному опыту.