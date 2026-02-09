Елнур Бейсенбаев получил ключевой пост в Администрации Президента

«Распоряжением Главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан» Акорда.
Елнур Сабыржанович Бейсенбаев родился в 1986 году в городе Кентау. Образование получил в Казахский национальный университет имени аль-Фараби, где окончил бакалавриат и магистратуру по политологии. Уже в студенческие годы он сделал ставку на общественную и политическую работу — и, как показало время, не прогадал.
Карьеру Елнур Бейсенбаев начинал в молодежных организациях. С 2006 по 2008 год он был активистом и волонтером, возглавлял молодежное крыло РД Болашак. Параллельно работал заместителем председателя движения и замглавреда журнала Жастар Үні.
В 2010—2012 годах он уже председатель молодежного общественного объединения Жастар Үні. Этот период часто называют «политической закалкой»: работа с регионами, молодёжными инициативами и уличной повесткой дала понимание, чем живёт общество вне кабинетов.
Необычный поворот в биографии — работа учителем истории в школе-лицее № 48 (2012−2015). В это же время Бейсенбаев был секретарём Алматинского городского филиала КНПК.
С 2015 года он окончательно переходит в исполнительную власть Алматы: сначала руководит отделом, затем — управлением по вопросам молодежной политики города. Это был период, когда молодежная повестка начала восприниматься как полноценный элемент городской политики, а не факультатив.
В 2017—2019 годах Елнур Бейсенбаев возглавлял ТОО Qadam PRO, получив опыт управления вне госструктур.
Затем — возвращение в публичный сектор: советник акима города Нур-Султан (2019−2020). Этот этап укрепил его позиции в столичном политическом истеблишменте.
В 2020 — январе 2021 года Бейсенбаев стал председателем молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan.
14 января 2021 года он впервые избран депутатом Мажилис Парламента Республики Казахстан VII созыва. После переформатирования партии стал исполнительным секретарём партии AMANAT (с января 2023 года).
С 28 марта 2023 года — депутат Мажилиса VIII созыва по партийному списку Партия «AMANAT».
Отдел внутренней политики Администрации Президента — один из самых чувствительных и сложных блоков: здесь сходятся идеология, общественные настроения, работа с регионами, НПО и медиа. Назначение человека, который прошёл путь «с земли» — от волонтерства и молодежных движений до парламента, выглядит логичным ответом на запрос на более тонкую работу с обществом.
Елнур Бейсенбаев — представитель поколения управленцев, для которых политика начинается не с кабинета, а со двора, школы и молодежных сообществ. Насколько этот опыт окажется эффективным на уровне Администрации Президента — покажет время. Но одно уже ясно: внутренняя политика в Казахстане получает руководителя, который знает её не по докладам, а по реальному опыту.