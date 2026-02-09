Филат обвинил молдавские власти в манипуляциях данными о кибербезопасности

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой написал на своей странице в Facebook*, что страна входит «в глобальную элиту кибербезопасности, занимая пятое место в Национальном индексе кибербезопасности». Министр назвал это «историческим результатом» и доказательством того, что «Молдова становится безопасным и устойчивым цифровым пространством».
«Республика Молдова действительно занимает пятое место. Но власть манипулирует данными. Она занимает соответствующее место в рейтинге, который не измеряет реальную кибербезопасность государства, а отражает уровень бюрократической и нормативной формализации. Так что власти скатились в откровенную ложь», — написал Филат в своем Telegram‑канале, опубликовав график с позицией республики в Национальном индексе кибербезопасности и выдержки из методологии оценки.
Политик уточнил, что данный индекс фиксирует наличие утвержденных стратегий, законодательства, профильных агентств и формальных процедур, но не учитывает способность государства предотвращать и отражать кибератаки, защищать критическую инфраструктуру и персональные данные граждан.
«Этот рейтинг показывает то, что существует на бумаге, а не то, что реально функционирует», — подчеркнул Филат.
В качестве международно признанного ориентира Филат назвал Global Cybersecurity Index (Глобальный индекс кибербезопасности), формируемый специализированным агентством Организации Объединенных Наций — Международным союзом электросвязи (ITU).
«Согласно этому индексу, Республика Молдова занимает примерно 60−70‑е места среди более чем 180 государств и находится во второй половине европейского рейтинга», — отметил он.
По словам экс‑премьера, смешение показателей двух различных рейтингов является не аналитической ошибкой, а «удобным инструментом политической манипуляции», создающим иллюзию лидерства при сохраняющихся уязвимостях.
National Cyber Security Index разрабатывается аналитическим центром из Эстонии и публикуется с 2018 года. Global Cybersecurity Index Международного союза электросвязи используется ООН как базовый инструмент оценки кибернетической зрелости государств и обновляется на основе данных более чем 180 стран.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram‑канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram‑каналов.
