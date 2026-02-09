СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии

«Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную “инвентаризацию” белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс “обозленных на А. Лукашенко” с прицелом на президентские выборы 2030 года», — говорится в сообщении.