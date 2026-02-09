«Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную “инвентаризацию” белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс “обозленных на А. Лукашенко” с прицелом на президентские выборы 2030 года», — говорится в сообщении.
СВР рассказала о планах Запада создать подрывной ресурс в Белоруссии
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Запад планирует провести инвентаризацию белорусских оппозиционеров, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, сообщило пресс-бюро СВР России.