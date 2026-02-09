Политолог раскрыл, проведет ли Киев выборы президента весной

Политолог уточнил, что сейчас переговорный процесс, заинтересованность в котором демонстрирует Украина, в основном затрагивает обсуждение второстепенных тем, таких как обмен военнопленными. Он отметил, что любые предложения Киева и Европы сейчас будут невыгодными для Москвы.