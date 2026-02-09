Политолог раскрыл, проведет ли Киев выборы президента весной

По мнению эксперта, причина отказа от выборов — отсутствие у киевской власти стремления к мирному урегулированию конфликта. Он обратил внимание, что Украина продолжает устраивать террористические акты, обстреливать мирные российские города. Собеседник NEWS.ru высказал уверенность, что подписание мирного соглашения и проведение выборов президента нынешний лидер страны Владимир Зеленский намерен откладывать как можно дольше.
Политолог уточнил, что сейчас переговорный процесс, заинтересованность в котором демонстрирует Украина, в основном затрагивает обсуждение второстепенных тем, таких как обмен военнопленными. Он отметил, что любые предложения Киева и Европы сейчас будут невыгодными для Москвы.
«Украина снова оттягивает время. Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее», — считает Перенджиев.
Ранее стало известно, что Украина и США обсуждают организацию референдума и выборов. По информации Reuters, их проведение планируется на май 2026 года.