Особенности закона: в Молдове более 26 тысяч человек могут остаться без гражданства

«Мы лишь исполняем закон. Мы способствуем и можем выпускать рекомендации, но решения за правительством и парламентом. Мы выпускаем рекомендации, но есть институты, которые видят все со стороны возможных рисков и национальной безопасности, а не стороны обычных граждан. Эта ситуация побуждает изучить нюансы закона, но, не затронув возможности государства, провести все необходимые проверки перед выдачей гражданства», — отметил Ешану.