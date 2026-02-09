Особенности закона: в Молдове более 26 тысяч человек могут остаться без гражданства

Об этом заявил директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану в интервью для СМИ.
По его словам, сложилась неприятная ситуация после внесения поправок в закон, но их можно было бы избежать, если бы подростки до наступления 18 лет подавали заявку на оформление хотя бы одного из документов, удостоверяющих личность: булетин или идентификационную карту.
Он также назвал примерное число жителей Молдовы, которые уже сейчас могут оказаться без гражданства страны.
«Сегодня между 18 и 34 годами у нас порядка 26 тысяч граждан, у которых есть свидетельство о рождении, выданное молдавским государством, но которые не имеют ни одного документа, удостоверяющего личность», — добавил Ешану.
Ешану отметил, что в это число могут входить также многие уроженцы Молдовы, проживающие за границей, которые уехали давно и не подавали заявку на получение документов.
«Мы лишь исполняем закон. Мы способствуем и можем выпускать рекомендации, но решения за правительством и парламентом. Мы выпускаем рекомендации, но есть институты, которые видят все со стороны возможных рисков и национальной безопасности, а не стороны обычных граждан. Эта ситуация побуждает изучить нюансы закона, но, не затронув возможности государства, провести все необходимые проверки перед выдачей гражданства», — отметил Ешану.
Мирча Ешану сообщил, что власти в настоящее время рассматривают новые поправки в законодательство с целью упростить некоторые процедуры, исключив требования о подтверждении знания румынского языка и Конституции, но сохранив необходимость предоставления дополнительных документов, таких как справка о несудимости или удостоверения личности родителей.
Закон о гражданстве и новые поправки
Напомним, что 24 декабря 2025 года вступили в силу поправки в Закон о гражданстве, после которых возникли проблемы, напрямую затрагивающие молодых людей, родившихся в Республике Молдова, а также тех, кто родился за границей у родителей — граждан Молдовы.
Некоторые молодые люди лишились гражданства из-за того, что вовремя не оформили удостоверение личности, несмотря на наличие свидетельств о рождении, выданных молдавскими властями. Власти признали наличие этой проблемы и заявили, что намерены искать решения.