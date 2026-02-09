Лукашенко сказал чиновникам, в какой сфере будут платить только за результат

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по проекту указа о совершенствовании научной деятельности, которое проходит 9 февраля, сказал чиновникам, в какой сфере будут платить только за результат. Подробности пишет БелТА.
На совещании присутствуют глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, вице-премьер Виктор Каранкевич, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Караник, министр образования Андрей Иванец, министр финансов Владислав Татаринович, глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.
Глава государства обратил внимание, что, ознакомившись с проектом указа, у него возникло немало вопросов. Он уточнил, что хотел бы все вопросы обсудить с чиновниками. Александр Лукашенко напомнил, что на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук, которое состоялось в ноябре 2025 года, было условлено следующее: если речь идет про деньги или же об оплате, то механизм в данном случае один — платить за результат.
— Есть результат — платим. Нет результата — никаких денег не будет. Как бы там наши безусловно умные ученые люди ни преподносили этот вопрос, — заявил президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.
Тем временем Лукашенко ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения.