Попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии и ослабить ее связь с РФ. Заявления СВР

Запад не учитывает, что белорусское общество после событий 2020 года «получило хорошую “прививку” от попыток раскачать ситуацию в стране», отметили в Службе внешней разведки России.

Источник: Reuters

Неправительственные организации (НПО) западных стран аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и «добиться смены конституционного строя» в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

ТАСС собрал ключевые заявления ведомства.

Подготовка к попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

  • НПО западных стран, среди которых «демократизаторские структуры», агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, «аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя» в Белоруссии.
  • Западники пытаются сформировать ресурс из озлобленных оппозиционеров, чтобы нацелиться на президентские выборы в Белоруссии в 2030 году: «Западники планируют провести тщательную “инвентаризацию” белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс “обозленных на Александра Лукашенко” с прицелом на президентские выборы 2030 года».
  • Запад не учитывает, что белорусское общество после событий 2020 года «получило хорошую “прививку” от попыток раскачать ситуацию в стране».
  • «Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека».

Связка Минска и Москвы

  • На Западе «надеются ослабить связку Минска и Москвы» в рамках Союзного государства и «затруднить достижение целей» спецоперации.

