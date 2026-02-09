Попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии и ослабить ее связь с РФ. Заявления СВР

Неправительственные организации (НПО) западных стран аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и «добиться смены конституционного строя» в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
ТАСС собрал ключевые заявления ведомства.
Подготовка к попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
- НПО западных стран, среди которых «демократизаторские структуры», агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, «аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя» в Белоруссии.
- Западники пытаются сформировать ресурс из озлобленных оппозиционеров, чтобы нацелиться на президентские выборы в Белоруссии в 2030 году: «Западники планируют провести тщательную “инвентаризацию” белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс “обозленных на Александра Лукашенко” с прицелом на президентские выборы 2030 года».
- Запад не учитывает, что белорусское общество после событий 2020 года «получило хорошую “прививку” от попыток раскачать ситуацию в стране».
- «Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека».
Связка Минска и Москвы
- На Западе «надеются ослабить связку Минска и Москвы» в рамках Союзного государства и «затруднить достижение целей» спецоперации.