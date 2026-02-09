Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал причину резкой смены позиции США по Украине

Украинский кризис мешает США в полной мере участвовать в борьбе за ресурсы Арктики, поэтому Белый дом больше не заинтересован в продолжении участия в противостоянии Киева и Москвы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, США были одними из инициаторов украинского конфликта, который был спровоцирован для ослабления России. Собеседник NEWS.ru считает, что Белый дом оказывал поддержку Киеву, чтобы Москва, в том числе, не могла полноценно вести борьбу за Арктику, но своей цели Вашингтон не достиг. «Теперь этот кризис только мешает США, так как они не могут в полной мере переключиться на другие направления», — объяснил политолог.

Он добавил, что Россия предусмотрительно укрепляла свои позиции и дала старт СВО, что стало для США неожиданным ходом. Перенджиев подчеркнул, что Вашингтон понимает, что Москва, несмотря на усилия западных союзников Киева, выдержала удар и наступает на украинской территории. «Трамп мечтает о завершении этого конфликта. На данном направлении проигрыш Запада уже очевиден», — резюмировал эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США теперь сами не готовы к реализации инициатив, которые они представили российской стороне на переговорах в Анкоридже. Он уточнил, что после саммита на Аляске Москва и Вашингтон должны были перейти к сотрудничеству, но на деле американцы так и не перешли к конкретным действиям.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше