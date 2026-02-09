Политолог назвал причину резкой смены позиции США по Украине

По мнению эксперта, США были одними из инициаторов украинского конфликта, который был спровоцирован для ослабления России. Собеседник NEWS.ru считает, что Белый дом оказывал поддержку Киеву, чтобы Москва, в том числе, не могла полноценно вести борьбу за Арктику, но своей цели Вашингтон не достиг. «Теперь этот кризис только мешает США, так как они не могут в полной мере переключиться на другие направления», — объяснил политолог.