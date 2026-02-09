По мнению эксперта, США были одними из инициаторов украинского конфликта, который был спровоцирован для ослабления России. Собеседник NEWS.ru считает, что Белый дом оказывал поддержку Киеву, чтобы Москва, в том числе, не могла полноценно вести борьбу за Арктику, но своей цели Вашингтон не достиг. «Теперь этот кризис только мешает США, так как они не могут в полной мере переключиться на другие направления», — объяснил политолог.
Он добавил, что Россия предусмотрительно укрепляла свои позиции и дала старт СВО, что стало для США неожиданным ходом. Перенджиев подчеркнул, что Вашингтон понимает, что Москва, несмотря на усилия западных союзников Киева, выдержала удар и наступает на украинской территории. «Трамп мечтает о завершении этого конфликта. На данном направлении проигрыш Запада уже очевиден», — резюмировал эксперт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США теперь сами не готовы к реализации инициатив, которые они представили российской стороне на переговорах в Анкоридже. Он уточнил, что после саммита на Аляске Москва и Вашингтон должны были перейти к сотрудничеству, но на деле американцы так и не перешли к конкретным действиям.