СВР сообщает, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко», президента республики, к выборам 2030 года. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.
В ведомстве отмечают, что беглые, которые находятся в Литве и Польше, во главе со Светланой Тихановской (заочно осуждена к 15 годам лишения свободы в республике) за последние годы лишь расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы, которые происходят в Беларуси. В СВР обращают внимание, что западные страны намерены провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности.
«Предполагается сформировать ресурс “обозленных на Александра Лукашенко” с прицелом на президентские выборы 2030 года», — уточнили в Службе внешней разведки РФ.
