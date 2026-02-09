СВР: Запад намерен сформировать в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030

В ведомстве отмечают, что беглые, которые находятся в Литве и Польше, во главе со Светланой Тихановской (заочно осуждена к 15 годам лишения свободы в республике) за последние годы лишь расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы, которые происходят в Беларуси. В СВР обращают внимание, что западные страны намерены провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности.