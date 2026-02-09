Ричмонд
СВР: Запад намерен сформировать в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030

СВР: Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Лукашенко» к выборам 2030.

Источник: Комсомольская правда

СВР сообщает, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко», президента республики, к выборам 2030 года. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

В ведомстве отмечают, что беглые, которые находятся в Литве и Польше, во главе со Светланой Тихановской (заочно осуждена к 15 годам лишения свободы в республике) за последние годы лишь расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы, которые происходят в Беларуси. В СВР обращают внимание, что западные страны намерены провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности.

«Предполагается сформировать ресурс “обозленных на Александра Лукашенко” с прицелом на президентские выборы 2030 года», — уточнили в Службе внешней разведки РФ.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал чиновникам, в какой сфере будут платить только за результат.

Ранее глава КГК сказал, почему на технику в Витебской области «больно смотреть».

