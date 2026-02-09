Ричмонд
Власти демонстративно не желают аккредитовывать посла России в Молдове: «Мы вежливые люди и не отвечаем хамством на хамство» — посол РФ

Молдавская власть демонстративно не желает аккредитовывать посла Российской Федерации в Молдове [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдавская власть демонстративно не желает аккредитовывать посла Российской Федерации в Молдове.

— Мы вежливые люди и не отвечаем хамством на хамство, — комментирует эту ситуацию глава российского диппредставительства в РМ Олег Озеров.

— Но глубокое заблуждение думать, что мы не будем отвечать вообще. При этом Россия по-прежнему держит курс на нормализацию отношений с Молдовой и не заинтересована в эскалации этих отношений, — говорит Озеров в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова накануне Дня дипломатического работника РФ.