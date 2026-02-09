Политолог раскрыл главную хитрость Киева

Если будут уловки со стороны Украины, то они будут тактические, обмануть Россию не получится. Украинцы могут просто тянуть время, чтобы сделать такую передышку. Вот в чем, на самом деле, подвох. Их задача сейчас — оттянуть время, затягивать переговорный процесс. Цель Киева — пока Трамп у власти заключить хрупкий мир в ожидании прихода к власти представителей традиционных американских элит.