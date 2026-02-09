Ричмонд
Политолог раскрыл главную хитрость Киева

Цель Украины — пока Трамп находится на посту президента США заключить хрупкий мир в ожидании прихода к власти представителей традиционных американских элит. Об этом Новостям Mail рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал публикацию о том, что Киев готов пойти на хитрость в ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Издание L'Antidiplomatico сообщило, что Украина может использовать уловку по вопросу размещения иностранных войск на территории страны, добившись надежных гарантий безопасности.

Обмануть глобально Киев не сможет, потому что инструменты контроля так или иначе будут прописаны — тайно разместить солдат не получится. Мы-то это будем проверять, если это будет прописано. Да и смотря какие там будут войска. Понятно, что с большей вероятностью европейцы — это замаскированные натовцы.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

По мнению эксперта, любая уловка со стороны Киева не останется незамеченной. Гораздо острее стоит вопрос — не повторится ли сценарий вторых минских соглашений, и насколько будет стабилен заключенный мир.

Украина и евробюрократы хотят как-то продержаться эти три года, пока Трамп у власти — заключить хрупкий мир, чтобы остановить продвижение российских войск. Блохин считает, что Киев и союзники хотят переждать это время до прихода «нового Байдена», чтобы снова накачать Украину вооружениями.

Если будут уловки со стороны Украины, то они будут тактические, обмануть Россию не получится. Украинцы могут просто тянуть время, чтобы сделать такую передышку. Вот в чем, на самом деле, подвох. Их задача сейчас — оттянуть время, затягивать переговорный процесс. Цель Киева — пока Трамп у власти заключить хрупкий мир в ожидании прихода к власти представителей традиционных американских элит.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН
