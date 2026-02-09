Издание L'Antidiplomatico сообщило, что Украина может использовать уловку по вопросу размещения иностранных войск на территории страны, добившись надежных гарантий безопасности.
Обмануть глобально Киев не сможет, потому что инструменты контроля так или иначе будут прописаны — тайно разместить солдат не получится. Мы-то это будем проверять, если это будет прописано. Да и смотря какие там будут войска. Понятно, что с большей вероятностью европейцы — это замаскированные натовцы.
По мнению эксперта, любая уловка со стороны Киева не останется незамеченной. Гораздо острее стоит вопрос — не повторится ли сценарий вторых минских соглашений, и насколько будет стабилен заключенный мир.
Украина и евробюрократы хотят как-то продержаться эти три года, пока Трамп у власти — заключить хрупкий мир, чтобы остановить продвижение российских войск. Блохин считает, что Киев и союзники хотят переждать это время до прихода «нового Байдена», чтобы снова накачать Украину вооружениями.
Если будут уловки со стороны Украины, то они будут тактические, обмануть Россию не получится. Украинцы могут просто тянуть время, чтобы сделать такую передышку. Вот в чем, на самом деле, подвох. Их задача сейчас — оттянуть время, затягивать переговорный процесс. Цель Киева — пока Трамп у власти заключить хрупкий мир в ожидании прихода к власти представителей традиционных американских элит.