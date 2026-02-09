Озеров: Россия готова к возобновлению процесса приднестровского урегулирования

«Но нам с упорством, достойным лучшего применения, говорят, что существующий формат урегулирования “не работает”. Но разве Россия его сломала? Нет, она его поддерживает. А вот большого желания с молдавской стороны мы не видим», — отметил Озеров.
При этом, по его словам, Россия видит Приднестровье как интегральную часть Республики Молдова — РФ неоднократно подтверждала свою приверженность территориальной целостности и суверенитету Молдовы.
«Но при том понимании, что это будет нейтральная страна с внеблоковым статусом, в которой будут соблюдаться права русскоязычного населения», — подчеркнул посол России.
В то же время посол опроверг заявления некоторых молдавских политиков о том, что Россия якобы стремится «захватить Молдову».
«Конечно же, ни о каком захвате Молдовы речь не шла и не идет. Более того, за годы независимости Молдовы между нашими странами выстроена прочная правовая база отношений — прежде всего в рамках СНГ, на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, а также Соглашения о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта», — подчеркнул Озеров.
Однако, по его словам, РФ не может оставаться равнодушной к вопросу соблюдения в Молдове прав людей, считающих родными русскую культуру и русский язык.