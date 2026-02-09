Песков назвал принципы Анкориджа краеугольными в диалоге по Украине

«Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах», — сказал он на брифинге.
По словам пресс-секретаря, работа над достижением согласия продолжается, и Россия настроена на конструктивный диалог. Он добавил, что детали соглашений не будут раскрыты.
«Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже — они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», — отметил Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в тот же день, что США отвергли предложения по разрешению украинского кризиса, озвученные на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. Он отметил, что Москва тогда приняла американские инициативы и была готова их реализовать.