В Госдуме оценили план Лондона о продаже нефти с теневых судов

«Это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш “теневой флот”, или они его просто так обозвали для пиара», — объяснила собеседница «Ленты.ру».
Депутат добавила, что подобные случаи станут сигналом для бизнеса, что Великобритания и другие европейские страны не соблюдают международные законы и могут любого причислить к «теневому флоту» и присвоить груз. Парламентарий отметила, что Европа теперь осваивает новую форму «мирового хищения чужой собственности».
Ранее стало известно о том, что Лондон намеревается задерживать корабли теневого флота с привлечением своего военного флота. Глава Минобороны Британии Джон Хили уточнил, что есть вероятность последующей реализации нефти с захваченных танкеров, чтобы компенсировать затраты на содержание арестованных судов.