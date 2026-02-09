Ричмонд
В Госдуме оценили план Лондона о продаже нефти с теневых судов

Реализация нефти с танкеров, которые относят к российскому «теневому флоту», будет являться воровством и нарушением законов. Так заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала планы Лондона о продаже содержимого грузовых судов, задержанных по подозрению в перевозке санкционных грузов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш “теневой флот”, или они его просто так обозвали для пиара», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Депутат добавила, что подобные случаи станут сигналом для бизнеса, что Великобритания и другие европейские страны не соблюдают международные законы и могут любого причислить к «теневому флоту» и присвоить груз. Парламентарий отметила, что Европа теперь осваивает новую форму «мирового хищения чужой собственности».

Ранее стало известно о том, что Лондон намеревается задерживать корабли теневого флота с привлечением своего военного флота. Глава Минобороны Британии Джон Хили уточнил, что есть вероятность последующей реализации нефти с захваченных танкеров, чтобы компенсировать затраты на содержание арестованных судов.

