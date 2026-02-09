Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 февраля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Россия и США работают над реализацией договоренностей, достигнутых президентами двух стран на Аляске.

Достигнутые в Анкоридже понимания могут сдвинуть процесс урегулирования.

Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже, разговоры нужно вести в закрытом режиме.

«Дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий России и США, которые способны привести к прорыву в том числе в урегулировании между Москвой и Киевом.

Тема возможного участия России в Совете мира по-прежнему прорабатывается МИД вместе с союзниками и партнерами.

Москва пока не получила ответ на предложение Путина направить в Совет мира часть замороженных в США активов РФ.

РФ по дипломатическим каналам осуществляет интенсивные контакты с Кубой.

Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Ситуация с топливом на Кубе является критической. Россия контактирует с кубинскими властями по этому вопросу.

9 февраля Владимир Путин проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

