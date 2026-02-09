Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 февраля: главное

Россия и США работают над реализацией договоренностей, достигнутых президентами двух стран на Аляске.
Достигнутые в Анкоридже понимания могут сдвинуть процесс урегулирования.
Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже, разговоры нужно вести в закрытом режиме.
«Дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий России и США, которые способны привести к прорыву в том числе в урегулировании между Москвой и Киевом.
Тема возможного участия России в Совете мира по-прежнему прорабатывается МИД вместе с союзниками и партнерами.
Москва пока не получила ответ на предложение Путина направить в Совет мира часть замороженных в США активов РФ.
РФ по дипломатическим каналам осуществляет интенсивные контакты с Кубой.
Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны.
Ситуация с топливом на Кубе является критической. Россия контактирует с кубинскими властями по этому вопросу.
9 февраля Владимир Путин проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.