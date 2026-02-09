Ричмонд
СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США могут расширить санкции против Афганистана из-за введенного там недавно уголовного кодекса, прописывающего наказания за отход от государственной религии — ислама ханафитского толка, сообщает новостной портал телеканала Afghanistan International.

Источник: Reuters

По данным портала, комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) призвала президента и госсекретаря США признать Афганистан «страной, вызывающей особую озабоченность», что может открыть путь для более широких санкций против нынешнего кабульского режима.

USCIRF — комиссия федерального правительства США, созданная в соответствии с законом о международной религиозной свободе (International Religious Freedom Act, IRFA) 1998 года.

Член комиссии Стивен Шнек сообщил в интервью Afghanistan International, что недавно введенный талибами уголовный кодекс «вызывает глубокую озабоченность» и угрожает религиозной свободе и правам человека в Афганистане. «Документ признает только талибскую интерпретацию ханафитского ислама и маргинализирует другие религии и течения в исламе», — приводит портал слова чиновника.

Шнек заявил, что «уголовный кодекс оправдывает убийство оппонентов, де-факто признает рабство и криминализирует определенные виды поведения, включая танцы», что по его мнению, несовместимо с международным правом.

Правительство Афганистана недавно утвердило новый уголовный кодекс, на основании которого будут работать все суды. По данным Afghanistan International, документ предусматривает смертную казнь, а также другие очень суровые наказания, которые в цивилизованном мире считаются дикими.

Шнек сказал, что признание Афганистана «страной, вызывающей особую озабоченность», может способствовать введению более широких санкций против талибов, добавив, что международное сообщество должно реагировать на происходящее в Афганистане скоординированно. Шнек также заявил порталу, что обращение талибов с женщинами и девочками, которое, по его словам, подкрепляется уголовным кодексом, «равносильно форме рабства и представляет собой явное нарушение международного права».

