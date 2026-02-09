СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана

Шнек сказал, что признание Афганистана «страной, вызывающей особую озабоченность», может способствовать введению более широких санкций против талибов, добавив, что международное сообщество должно реагировать на происходящее в Афганистане скоординированно. Шнек также заявил порталу, что обращение талибов с женщинами и девочками, которое, по его словам, подкрепляется уголовным кодексом, «равносильно форме рабства и представляет собой явное нарушение международного права».