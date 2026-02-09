Хинштейн заявил, что мэр Курска «публично расписался в беспомощности»

«Мониторинг выявил более ста улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы вообще ни разу. То есть речь не идет о том, что они вдруг, резко за последние снегопады оказались непроходимыми», — сказал Хинштейн, уточнив, что речь идет даже о самом центре города.
По словам губернатора, мэр публично «расписался в собственной беспомощности».
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше