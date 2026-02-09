Ричмонд
Лавров заявил, что РФ применит весь свой арсенал при агрессии со стороны соседнего с Беларусью ЕС

МИД: Россия применит весь свой арсенал при агрессии от соседнего с Беларусью ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия применит весь свой арсенал при агрессии соседнего с Беларусью Евросоюза. Об этом глава российской дипломатии сказал в интервью на НТВ.

— Россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости, — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что России «совершенно ни к чему» нападать «ни на какую Европу», однако если ЕС реализует свои угрозы и начнет нападать на РФ, то получит военный ответ.

— Президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет, — прокомментировал Лавров.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что европейцы не выиграют войну и им стоит поумнеть. А еще белорусский лидер высказался про место Европы.

Тем временем Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.

И мы писали, что крупный банк сказал, в какой валюте хранят деньги белорусы.

