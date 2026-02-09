Лавров заявил, что РФ применит весь свой арсенал при агрессии со стороны соседнего с Беларусью ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия применит весь свой арсенал при агрессии соседнего с Беларусью Евросоюза. Об этом глава российской дипломатии сказал в интервью на НТВ.
— Россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости, — подчеркнул он.
— Президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет, — прокомментировал Лавров.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что европейцы не выиграют войну и им стоит поумнеть. А еще белорусский лидер высказался про место Европы.
Тем временем Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.
