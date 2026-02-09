FT: новые поставки оружия Тайваню могут сорвать визит Трампа в Китай

Новые поставки станут дополнением к той сделке и будут включать усовершенствованные ракеты Patriot, ракетные комплексы класса «земля-воздух» NASAMS и две другие системы вооружения, уточняет FT. Одни источники рассказали газете, что стоимость новой партии вооружений может достигнуть 20 млрд долларов, тогда как другие утверждают, что окончательное решение пока не принято и стоимость может быть гораздо меньше.