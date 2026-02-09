Ричмонд
FT: новые поставки оружия Тайваню могут сорвать визит Трампа в Китай

США готовят новые поставки оружия Тайваню, которые настолько встревожили китайских чиновников, что запланированный на апрель визит президента США Дональда Трампа в Китай может оказаться под угрозой срыва. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В декабре прошлого года администрация Трампа уведомила конгресс о восьми пакетах поставок оружия Тайваню на сумму 11 млрд долларов, включая самоходные гаубицы M109A7 Paladin, системы HIMARS, ракеты TOW и Javelin, а также противотанковые боеприпасы и беспилотники. Декабрьская сделка стала одной из крупнейших в истории Тайваня и вызвала резкую критику со стороны Пекина.

Новые поставки станут дополнением к той сделке и будут включать усовершенствованные ракеты Patriot, ракетные комплексы класса «земля-воздух» NASAMS и две другие системы вооружения, уточняет FT. Одни источники рассказали газете, что стоимость новой партии вооружений может достигнуть 20 млрд долларов, тогда как другие утверждают, что окончательное решение пока не принято и стоимость может быть гораздо меньше.

Как напоминает FT, Трамп, который пытается смягчить разногласия с Китаем по вопросам торговли, редкоземельных элементов, Тайваня и ряду других тем, на прошлой неделе беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди прочих тем они обсуждали апрельский саммит, говорится в статье.

Во время телефонного разговора, который Трамп охарактеризовал как «превосходный», Си сказал, что американскому президенту «необходимо осмотрительно подходить к вопросу продажи оружия Тайваню».

FT отмечает, что это «непривычно конкретная» формулировка для Си, который обычно придерживается широких заявлений по Тайваню.

Более того, три осведомленных источника сообщили газете, что Китай предупредил США о том, что продажа оружия Тайваню может сорвать встречу двух лидеров. В свою очередь, официальные лица США полагают, что Китай ведет себя «позерски» и вряд ли отменит визит Трампа.

