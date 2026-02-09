FT: новые поставки оружия Тайваню могут сорвать визит Трампа в Китай

В декабре прошлого года администрация Трампа уведомила конгресс о восьми пакетах поставок оружия Тайваню на сумму 11 млрд долларов, включая самоходные гаубицы M109A7 Paladin, системы HIMARS, ракеты TOW и Javelin, а также противотанковые боеприпасы и беспилотники. Декабрьская сделка стала одной из крупнейших в истории Тайваня и вызвала резкую критику со стороны Пекина.
Новые поставки станут дополнением к той сделке и будут включать усовершенствованные ракеты Patriot, ракетные комплексы класса «земля-воздух» NASAMS и две другие системы вооружения, уточняет FT. Одни источники рассказали газете, что стоимость новой партии вооружений может достигнуть 20 млрд долларов, тогда как другие утверждают, что окончательное решение пока не принято и стоимость может быть гораздо меньше.
Как напоминает FT, Трамп, который пытается смягчить разногласия с Китаем по вопросам торговли, редкоземельных элементов, Тайваня и ряду других тем, на прошлой неделе беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди прочих тем они обсуждали апрельский саммит, говорится в статье.
Во время телефонного разговора, который Трамп охарактеризовал как «превосходный», Си сказал, что американскому президенту «необходимо осмотрительно подходить к вопросу продажи оружия Тайваню».
Более того, три осведомленных источника сообщили газете, что Китай предупредил США о том, что продажа оружия Тайваню может сорвать встречу двух лидеров. В свою очередь, официальные лица США полагают, что Китай ведет себя «позерски» и вряд ли отменит визит Трампа.