СМИ сообщили об усилении напряженности Японии с Китаем после победы Такаити

В этот же день стало известно, что правящая партия Японии премьер-министра Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента и показала лучший результат в своей истории, заполучив 316 мест, что составляет две трети от их общего числа Это позволило партии получить контроль над нижней палатой японского парламента.