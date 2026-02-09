СМИ сообщили об усилении напряженности Японии с Китаем после победы Такаити

«Убедительная победа премьер-министра Японии Санаэ Такаити на выборах ослабила внутреннюю оппозицию ее жесткой программе в сфере безопасности, поощряя планы продолжить военное усиление, которое Китай осуждает как возвращение к милитаризму», — говорится в публикации.
Эксперты отмечают, что вопрос противостояния с Китаем стал «скрытой повесткой» прошедших 8 февраля выборов в нижнюю палату парламента.
Например, бывший посол Японии в Австралии Синго Ямагами и действующий посол Тайваня в Японии Ли И-Ян в беседе с агентством указали, что уверенная победа ЛДП показала: японцы не боятся противодействия Китая и выбрали «не уступать» в усиливающемся противостоянии.
После прихода к власти премьер-министра Такаити в октябре 2025 года двусторонние отношения Японии и КНР ухудшились. Дипломатическая эскалация последовала после резкого изменения риторики Токио по вопросу Тайваня.
Несмотря на то, что на официальном уровне Токио все еще поддерживает политику одного Китая, отказывая в суверенитете тайваньской администрации, Такаити заявила о готовности развернуть силы самообороны в случае попытки Китая установить контроль над островом.
Во внутренней политике Такаити также придерживается курса на рекордное увеличение военных расходов до 2% ВВП и пересмотр принятой после Второй мировой войны конституции, в частности ее девятой статьи, которая провозглашает отказ японцев от создания армии и от войны как средства разрешения международных споров.
В этот же день стало известно, что правящая партия Японии премьер-министра Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента и показала лучший результат в своей истории, заполучив 316 мест, что составляет две трети от их общего числа Это позволило партии получить контроль над нижней палатой японского парламента.