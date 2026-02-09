Ричмонд
СМИ сообщили об усилении напряженности Японии с Китаем после победы Такаити

Победа Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) под руководством премьер-министра Санаэ Такаити ужесточит внешнюю политику Токио, что способствует напряжению отношений с Китаем. Об этом 9 февраля сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2024

«Убедительная победа премьер-министра Японии Санаэ Такаити на выборах ослабила внутреннюю оппозицию ее жесткой программе в сфере безопасности, поощряя планы продолжить военное усиление, которое Китай осуждает как возвращение к милитаризму», — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что вопрос противостояния с Китаем стал «скрытой повесткой» прошедших 8 февраля выборов в нижнюю палату парламента.

Например, бывший посол Японии в Австралии Синго Ямагами и действующий посол Тайваня в Японии Ли И-Ян в беседе с агентством указали, что уверенная победа ЛДП показала: японцы не боятся противодействия Китая и выбрали «не уступать» в усиливающемся противостоянии.

После прихода к власти премьер-министра Такаити в октябре 2025 года двусторонние отношения Японии и КНР ухудшились. Дипломатическая эскалация последовала после резкого изменения риторики Токио по вопросу Тайваня.

Несмотря на то, что на официальном уровне Токио все еще поддерживает политику одного Китая, отказывая в суверенитете тайваньской администрации, Такаити заявила о готовности развернуть силы самообороны в случае попытки Китая установить контроль над островом.

Во внутренней политике Такаити также придерживается курса на рекордное увеличение военных расходов до 2% ВВП и пересмотр принятой после Второй мировой войны конституции, в частности ее девятой статьи, которая провозглашает отказ японцев от создания армии и от войны как средства разрешения международных споров.

В этот же день стало известно, что правящая партия Японии премьер-министра Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента и показала лучший результат в своей истории, заполучив 316 мест, что составляет две трети от их общего числа Это позволило партии получить контроль над нижней палатой японского парламента.

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
