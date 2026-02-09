МИД России: темп переговоров с США по дипотношениям замедлился

По словам Александра Гусарова, переговоры замедлились из-за того, что стороны по-разному видят пределы возможного в этом диалоге. «Мы считаем правильным, двигаясь от простого к сложному, решительно устранять наиболее серьезные барьеры на пути к оздоровлению отношений между Россией и США. Речь идет прежде всего о “старом должке” Вашингтона по возвращению конфискованной при прежних администрациях российской дипсобственности в США», — сказал высокопоставленный дипломат.