ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовали в 2025 году

Исполнитель покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован СБУ при содействии спецслужб Польши, заявили в ФСБ. Мужчина прошел огневую подготовку в Киеве и отправился в Москву следить за российскими военными. В декабре 2025 года ему поручили ликвидировать Алексеева за $30 тысяч. Корба забрал пистолет из тайника и направился в дом военачальника. Как Корба готовился к покушению и что известно о его сообщниках и их роли — в материале «Газеты.Ru».