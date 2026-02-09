Ричмонд
Ekathimerini: Китай получал секретные данные о НАТО из Греции

Полковника ВВС Греции обвинили в шпионаже в пользу Китая и заключили под стражу, пишет греческая газета Ekathimerini.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что 54-летнего офицера подозревают в передаче особо секретной военной информации Китаю с использованием программного обеспечения для зашифрованной связи.

Газета сообщает, что с 2014 года полковник командовал 128-й учебной эскадрильей связи и электроники в Кавури (Аттика).

Будучи инженером по коммуникационным и информационным системам, он имел доступ к военным сетям НАТО и Греции, включая проекты, связанные с системами связи, радарами, новыми оборонными технологиями, закупками оружия и оперативным планированием членов НАТО.

С июля 2025 года он был прикомандирован к секретному подразделению связи и радиоэлектронной борьбы, тесно связанному с НАТО. Офицер фотографировал секретные документы и передавал их в электронном виде с помощью специального программного обеспечения.

Во вторник полковник должен дать показания военному прокурору. Но, как передала греческая государственная телекомпания ERT, во время допроса представителям других ведомств он признался в содеянном и назвал свое контактное лицо в Китае. Сообщается, что также удалось разблокировать его мобильный телефон.

Офицеру грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а в соответствии с новым Военно-уголовным кодексом, осуждение также может привести к потере греческого гражданства, пишет Ekathimerini.

Газета уточняет, что расследование началось несколько месяцев назад после того, как Центральное разведывательное управление США проинформировало Национальную разведывательную службу Греции (EYP) о том, что офицер Вооруженных сил сливает Китаю конфиденциальную информацию, связанную с НАТО.

Как утверждает Ekathimerini действия подозреваемого могли нанести ущерб национальной безопасности Греции. Власти продолжают изучать контакты задержанного офицера, чтобы определить, были ли у него сообщники или более широкая сеть.

