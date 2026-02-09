Ekathimerini: Китай получал секретные данные о НАТО из Греции

В статье говорится, что 54-летнего офицера подозревают в передаче особо секретной военной информации Китаю с использованием программного обеспечения для зашифрованной связи.
Газета сообщает, что с 2014 года полковник командовал 128-й учебной эскадрильей связи и электроники в Кавури (Аттика).
С июля 2025 года он был прикомандирован к секретному подразделению связи и радиоэлектронной борьбы, тесно связанному с НАТО. Офицер фотографировал секретные документы и передавал их в электронном виде с помощью специального программного обеспечения.
Во вторник полковник должен дать показания военному прокурору. Но, как передала греческая государственная телекомпания ERT, во время допроса представителям других ведомств он признался в содеянном и назвал свое контактное лицо в Китае. Сообщается, что также удалось разблокировать его мобильный телефон.
Офицеру грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а в соответствии с новым Военно-уголовным кодексом, осуждение также может привести к потере греческого гражданства, пишет Ekathimerini.
Как утверждает Ekathimerini действия подозреваемого могли нанести ущерб национальной безопасности Греции. Власти продолжают изучать контакты задержанного офицера, чтобы определить, были ли у него сообщники или более широкая сеть.