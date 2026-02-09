«Как говорят на флоте: “Не мешай тому, кто врет весело и складно”. Вряд ли Украина получит эти самолеты. Сейчас Европа боится России, что, не дай бог, мы на них нападем. Они сами себя запугали до такой степени, что вряд ли отдадут истребители неизвестно на что. У них самих их нет», — сказал собеседник NEWS.ru.
Парламентарий выразил мнение, что украинский президент выдает желаемое за действительное. Франция и Швеция не обладают такими запасами боевых самолетов.
Он уточнил, что Зеленский, заявляя о поставках 250 самолетов, пытается произвести впечатление на Москву, так как других вариантов оказать давление на российскую армию у него не осталось. Депутат добавил, что если истребители из Европы все же будут поставлены на службу ВСУ, то их оперативно ликвидируют.
Напомним, Швеция — одна из европейских стран, которые проявляют активность в поставках вооружений на Украину. С февраля 2022 года эта страна передала Киеву военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026—2027 годах королевство выделит киевскому режиму еще 8 миллиардов на вооружение.