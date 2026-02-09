Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме высмеяли заявление Зеленского о поставке 250 самолетов

Заявление лидера Украины Владимира Зеленского о поставках из Франции и Швеции 250 боевых самолетов является блефом. Европейские страны не в состоянии осуществить такие масштабные поставки военной техники из-за отсутствия в наличии такого количества бортов и из опасений лишиться вооружений на случай конфликта с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Как говорят на флоте: “Не мешай тому, кто врет весело и складно”. Вряд ли Украина получит эти самолеты. Сейчас Европа боится России, что, не дай бог, мы на них нападем. Они сами себя запугали до такой степени, что вряд ли отдадут истребители неизвестно на что. У них самих их нет», — сказал собеседник NEWS.ru.

Парламентарий выразил мнение, что украинский президент выдает желаемое за действительное. Франция и Швеция не обладают такими запасами боевых самолетов.

Он уточнил, что Зеленский, заявляя о поставках 250 самолетов, пытается произвести впечатление на Москву, так как других вариантов оказать давление на российскую армию у него не осталось. Депутат добавил, что если истребители из Европы все же будут поставлены на службу ВСУ, то их оперативно ликвидируют.

Напомним, Швеция — одна из европейских стран, которые проявляют активность в поставках вооружений на Украину. С февраля 2022 года эта страна передала Киеву военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026—2027 годах королевство выделит киевскому режиму еще 8 миллиардов на вооружение.