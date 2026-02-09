В Госдуме высмеяли заявление Зеленского о поставке 250 самолетов

«Как говорят на флоте: “Не мешай тому, кто врет весело и складно”. Вряд ли Украина получит эти самолеты. Сейчас Европа боится России, что, не дай бог, мы на них нападем. Они сами себя запугали до такой степени, что вряд ли отдадут истребители неизвестно на что. У них самих их нет», — сказал собеседник NEWS.ru.