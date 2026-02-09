«Контакты по линии МИД России и Госдепартамента США продолжаются весьма активно, паузы в них нет и не было, — сказал дипломат газете “Коммерсантъ”. — Как вы помните, за сравнительно короткое время в 2025 году в диалоге под руководством посла России в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось выйти на ряд договоренностей, улучшивших условия кадрового комплектования и повседневной жизнедеятельности дипломатических миссий России и США».
МИД РФ заявил об активном продолжении контактов с Госдепом
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Контакты по линии МИД России и Госдепартамента продолжаются весьма активно, паузы в них нет и не было. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.