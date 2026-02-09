Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ заявил об активном продолжении контактов с Госдепом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Контакты по линии МИД России и Госдепартамента продолжаются весьма активно, паузы в них нет и не было. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

Источник: РИА "Новости"

«Контакты по линии МИД России и Госдепартамента США продолжаются весьма активно, паузы в них нет и не было, — сказал дипломат газете “Коммерсантъ”. — Как вы помните, за сравнительно короткое время в 2025 году в диалоге под руководством посла России в США Александра Дарчиева и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось выйти на ряд договоренностей, улучшивших условия кадрового комплектования и повседневной жизнедеятельности дипломатических миссий России и США».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше