Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Как пауки в банке»: политолог рассказал о подготовке выборов на Украине

Украинское лобби использует тему выборов, в том числе как рычаг давления на Соединенные Штаты. Такое мнение в беседе в Новостями Mail высказал политолог Малек Дудаков. Эксперт также рассказал, кто может претендовать на пост президента Украины, и оценил вмешательство США в электоральные процессы. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Готовность Украины к выборам

Когда со стороны Запада раздаются призывы провести выборы на Украине, украинское лобби выказывает готовность реализовать эту идею, но требует дополнительное масштабное финансирование. Политолог Дудаков отмечает, что это не единственное условие украинской стороны. Помимо этого Киев хочет, чтобы Запад усилил давление на Россию по приостановке военных действий на время избирательной кампании.

Очевидно, что все эти требования нереалистичны. Не удастся украинским лоббистам добиться всего, к чему они призывают Запад, но они будут пытаться на этом играть. При этом, если удастся достичь какого-то прорыва в рамках украинского кризиса (не исключаю, что это произойдет в этом году), то тема выборов резко актуализируется.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт рассказывает, что к возможным выборам на Украине много вопросов — насколько будет честным выборный процесс, подсчет голосов и все остальное. Ответов на них пока нет.

Кандидаты на пост президента Украины

Дудаков считает, что Зеленский так или иначе постарается принять участие в выборах, чтобы получить легитимность своей власти. Отставка Ермака, назначение Буданова — это все попытки Зеленского удержаться у руля. При этом политолог обращает внимание, что кандидатура главы киевского режима может не найти поддержку у Трампа.

Кроме него, очевидно, что на выборах будет участвовать Петр Порошенко. Он неоднократно говорил, что хочет побороться за президентское кресло, но шансов у него немного. Юлия Тимошенко сейчас пытается представить себя главным протрамповским кандидатом на Украине, пытается заручиться поддержкой американского лидера. Многие представители украинского политикума, как пауки в банке, уже сейчас начинают друг с другом конфликтовать.

Малек Дудаков
политолог

Также вероятно появление новых, не таких известных кандидатов, в том числе от представителей украинских националистов.

Не зря сейчас упоминаются самые разные фигуры, включая того же Билецкого. Работает связка «Буданов — Арахамия». Не исключаю, что Дэвид Арахамия может в будущем претендовать на место спикера Верховной рады.

Малек Дудаков
политолог

По мнению эксперта, у коллективного Запада пока что нет единой фигуры, которую США и европейские страны готовы продвигать. Кто-то склоняется к дальнейшей поддержке Зеленского, другим кажется, что можно ставить Залужного, третьим нравится Тимошенко, перечисляет политолог. Пока преждевременно говорить о том, в каком формате выборы пройдут, и кто на них победит.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, которые могут пройти в стране в мае этого года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше