В Госдуме отреагировали на договор США и Украины о выборах президента

Депутат уточнил, что сделка по выборам между США и Украиной реальна. «Возможно ли само проведение выборов — я не очень в этом уверен по следующим причинам: сегодня есть очень много противников этих выборов в столь короткое время», — добавил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что прежде всего против голосования за нового лидера страны выступает Владимир Зеленский.