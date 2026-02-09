В Госдуме отреагировали на договор США и Украины о выборах президента

Депутат уточнил, что сделка по выборам между США и Украиной реальна. «Возможно ли само проведение выборов — я не очень в этом уверен по следующим причинам: сегодня есть очень много противников этих выборов в столь короткое время», — добавил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что прежде всего против голосования за нового лидера страны выступает Владимир Зеленский.
Он объяснил, что в Верховной Раде не раз говорили, что проведение выборов требует внесения корректировок в законодательство и Конституцию. Алексей Чепа подчеркнул, что в короткий срок подготовка к выборам — крайне сложный процесс. Депутат отметил, что, судя по сообщениям в СМИ, Украина должна достичь готовности к голосованию за три-четыре месяца. Он добавил, что при сопротивлении противников выборов исполнить соглашение с Белым домом будет проблематично.
Ранее стало известно, что украинские власти и Вашингтон договорились о проведении выборов президента страны в мае 2026 года.