Директор по коммуникациям Кира Стармера ушел в отставку из-за скандала

Кир Стармер назначил лорда Мандельсона послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре того же года он был снят с должности посла. Масштабный политический скандал начался после публикации в конце января новых «файлов Эпштейна» — новые данные указывают на то, что лорд Мандельсон мог передавать финансисту, осужденному за сутенерство и секс-торговлю несовершеннолетними, конфиденциальную информацию о работе правительства. Как пишут британские СМИ, есть вероятность, что в отставку придется уйти и самому Киру Стармеру.