Минирование у границ Калининградской области обойдётся Литве более чем в 800 млн евро

Как заявил министр обороны республики Робертас Каунас на встрече с парламентской фракцией «Союза Отечества — Христианские демократы Литвы» (TS-LKD), до 2035 года на эти цели предусмотрено около 812 млн евро, из которых порядка 189 млн поступят из оборонного фонда ЕС SAFE. Основной акцент в планах сделан на так называемую мобильность — в первую очередь на минные заграждения, позволяющие быстро реагировать на угрозы.