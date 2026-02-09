Посол РФ о русофобии в Молдове: заблуждение думать, что Россия не будет отвечать

«Даже в Европе сегодня начинают понимать, что променяли одну зависимость на другую. Разве зависимость от дешевого газа хуже зависимости от газа дорогого? Но самое важное в другом. Любая современная экономика основана на энергетике. Когда в Молдове, скажем, цена на электроэнергию за несколько лет взлетает в три раза — экономика теряет рентабельность и конкурентоспособность», — пояснил посол.