Посол РФ о русофобии в Молдове: заблуждение думать, что Россия не будет отвечать

В частности посол прокомментировал демонстративное нежелание молдавских властей аккредитовывать посла Российской Федерации в Кишиневе.
«Мы вежливые люди и не отвечаем хамством на хамство», — отметил Озеров в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого в России 10 февраля.
Он добавил, что несмотря на это российская сторона по-прежнему готова к нормализации отношений с молдавскими властями.
«Но глубокое заблуждение думать, что мы не будем отвечать вообще. При этом Россия по-прежнему держит курс на нормализацию отношений с Молдовой и не заинтересована в эскалации этих отношений», — уточнил Озеров.
О мнимой энергетической независимости
Дипломат также высказался о якобы наступившей энергетической независимости в Молдове, после нежелания молдавских властей закупать российский газ. Озеров назвал это «химерой энергонезависимости», которую Молдова заглотила с подачи Евросоюза.
«Даже в Европе сегодня начинают понимать, что променяли одну зависимость на другую. Разве зависимость от дешевого газа хуже зависимости от газа дорогого? Но самое важное в другом. Любая современная экономика основана на энергетике. Когда в Молдове, скажем, цена на электроэнергию за несколько лет взлетает в три раза — экономика теряет рентабельность и конкурентоспособность», — пояснил посол.
Нынешнее падение молдавского экспорта — еще одно тому подтверждение, уверен Озеров.
Закрытие Российского центра науки и культуры
Решение о закрытии РЦНК в Молдове и выходе из соответствующего соглашения нанесло ущерб не России, а молдавским гражданам, считает посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Он добавил, что дело не только в потере доступа к культурным мероприятиям, которые Русский дом организовывал для аудитории всех возрастов: хуже всего, что для граждан Молдовы значительно усложнился доступ к российскому образованию.
«А что бы ни говорили, Россия сегодня предоставляет образовательные услуги очень высокого качества. Решение ограничить для граждан Молдовы доступность русской образовательной системы наносит, на мой взгляд, ущерб будущему Республики Молдова», — подчеркнул дипломат.
И сейчас, по словам Олега Озерова, задача российского диппредставительства в Молдове заключается в том, чтобы максимально нивелировать негативные последствия решения молдавских властей.
Как в Молдове переписывают историю
«Мы с болью наблюдаем за процессом переписывания истории в Молдове и видим, что это во многом просто калька с тех практик, которые применялись в Прибалтике и на Украине», — заявил Озеров.
Дипломат пояснил, что к сожалению, это выражается в попытках вымарать славные страницы собственной истории, заменив их страницами псевдогероическими, а на самом деле — позорными.
«Мы уже видели, как на памятниках в Молдове появляются свастики. Это прямое следствие переписывания истории. Но мы видим, что основная масса населения республики по-прежнему считает 9 мая Днем Победы. Думаю, власти следовало бы прислушаться к их мнению, если уж она считает себя демократической», — сказал Озеров.
Посол России в Молдове Олег Озеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией. Озеров получил агреман в июле 2024 года, а затем в октябре того же года передал копии верительных грамот в МИД Молдовы, а также получил аккредитацию. Однако с тех президент Молдовы Майя Санду не пригласила российского посла, чтобы получить верительные грамоты.