Посол РФ сообщил о расширении сфер сотрудничества с Пакистаном

ИСЛАМАБАД, 9 февраля. /ТАСС/. Российско-пакистанское сотрудничество поступательно развивается, охватывая как традиционные сферы взаимодействия, так и новые перспективные направления. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Пакистане Альберт Хорев.

Источник: Zuma/TASS

«С середины 2010-х годов видим тенденцию к укреплению российско-пакистанского сотрудничества. С каждым годом расширяется его охват, появляются новые перспективные сферы взаимодействия. В настоящее время приоритетными являются контакты в области региональной безопасности и борьбы с международным терроризмом, координация усилий на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН и ШОС, — сказал дипломат. — Полагаю, что уже в ближайшем будущем мы сможем добиться прогресса и по таким направлениям, как налаживание транспортной связуемости, туризм, информационно-коммуникационные технологии».

Хорев указал на хорошие перспективы развития связей между городами и регионами двух стран, интерес уже проявляют Москва, Татарстан, Приморский край, а также пакистанские провинции Пенджаб и Синд.

Особое внимание, как подчеркнул дипломат, уделяется связям в области образования, науки и культуры. Он сообщил, что ведется активная работа по популяризации русского языка в Пакистане, в том числе в рамках федерального проекта «Российский учитель за рубежом».

Посол отметил роль политического диалога в углублении двустороннего сотрудничества. «Большую роль в углублении российско-пакистанского сотрудничества, безусловно, играет регулярный политический диалог, который ведется как на высшем уровне, так и по линии МИД двух стран в форматах межведомственных консультаций», — резюмировал Хорев.

