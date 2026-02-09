Посол РФ сообщил о расширении сфер сотрудничества с Пакистаном

«С середины 2010-х годов видим тенденцию к укреплению российско-пакистанского сотрудничества. С каждым годом расширяется его охват, появляются новые перспективные сферы взаимодействия. В настоящее время приоритетными являются контакты в области региональной безопасности и борьбы с международным терроризмом, координация усилий на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН и ШОС, — сказал дипломат. — Полагаю, что уже в ближайшем будущем мы сможем добиться прогресса и по таким направлениям, как налаживание транспортной связуемости, туризм, информационно-коммуникационные технологии».