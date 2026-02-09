Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.