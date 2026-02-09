Ричмонд
Посол во Франции назвал отношение Парижа к Москве политическими качелями

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главная «забава» французских властей в отношениях с Россией — это «политические качели», когда новые заявления Парижа не соответствуют ранее озвученным тезисам, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Источник: © РИА Новости

«Главная политическая забава во Франции власть предержащих — это, действительно, политические “качели”. Сначала говорится одно, потом через какой-то промежуток времени говорится полностью противоположное. Это, кстати, не ситуация, которая сложилась после 2022 года, это практически было всегда в наших отношениях», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом посол прокомментировал утверждения французской стороны о технической проработке контакта президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным и параллельные сообщения о подготовке Парижем новых санкций против России.

В конце января Макрон заявил, что Париж работает над новыми санкциями против России на уровне Европейского союза. Он добавил, что Киев может рассчитывать на Париж в рамках «Коалиции желающих».

Ранее Макрон утверждал, что ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Путиным. В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что подобные анонсы со стороны Макрона выглядят несерьезно и напоминают подготовку какого-то шоу. Министр отметил, что если у французского лидера действительно есть желание связаться с Путиным, то надо просто позвонить.

