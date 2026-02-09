СМИ: постпред США при НАТО Уитакер опроверг слова Зеленского об июньском дедлайне

Одним из рычагов давления на Киев может стать то, что администрация Трампа отказывается подписывать соглашение о гарантиях безопасности Украине, хотя оно «практически готово», пишет Axios. Как пояснил Зеленский, он настаивал на подписании этого соглашения, чтобы «повысить доверие украинской общественности к тому, что мирное соглашение будет реальным», но США готовы его заключить только «примерно одновременно» со всеми другими договорами в рамках мирного соглашения.