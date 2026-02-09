Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: постпред США при НАТО Уитакер опроверг слова Зеленского об июньском дедлайне

США якобы хотят, чтобы Россия и Украина подписали мирное соглашение к июню, но эксперты считают это маловероятным, пишут американские и британские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как считает американский портал Axios, срок, якобы установленный президентом США Дональдом Трампом и озвученный в пятницу Владимиром Зеленский, кажется практически нереализуемым, потому что между Россией и Украиной все еще существуют значительные разногласия. Кроме того, Украине придется провести референдум по мирному соглашению, а это может занять несколько месяцев, говорится в статье.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в понедельник на брифинге, посвященном Мюнхенской конференции по безопасности, опроверг слова Зеленского об июньском дедлайне:

Не думаю, что США говорили о чем-то подобном. Мы хотим заключить мирное соглашение. Думаю, мы сделаем это, как только будем готовы.

Мэтью Уитакер
постпред США при НАТО

Он подчеркнул, что сроки в такой ситуации «очень опасны», сообщает британская газета The Guardian.

В Киеве, в свою очередь, предполагают, что Вашингтон будет оказывать на стороны давление, подталкивая их к подписанию мирного соглашения к началу лета.

По словам Зеленского, это связано с тем, что примерно в это время внимание США переключится на выборы в конгресс.

Одним из рычагов давления на Киев может стать то, что администрация Трампа отказывается подписывать соглашение о гарантиях безопасности Украине, хотя оно «практически готово», пишет Axios. Как пояснил Зеленский, он настаивал на подписании этого соглашения, чтобы «повысить доверие украинской общественности к тому, что мирное соглашение будет реальным», но США готовы его заключить только «примерно одновременно» со всеми другими договорами в рамках мирного соглашения.

Британская газета The i Paper согласна с Axios в том, что добиться мирного урегулирования на Украине к июню проблематично. Издание приводит в пример слова полковника ВВС США в отставке Седрика Лейтона:

Сроки, установленные Трампом, довольно амбициозны. Весьма вероятно, что соглашение не будет достигнуто ни к марту, ни к июню.

Седрик Лейтон
полковника ВВС США в отставке

При этом Лейтон предупредил, что даже в случае прекращения огня операции, подобные покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, продолжатся: «Ни русские, ни украинцы не откажутся от нетрадиционных возможностей ведения войны — от кибератак до целенаправленных убийств». Лейтон добавил, что, если масштабы таких операций увеличатся, это осложнит мирные переговоры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше