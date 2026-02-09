Политолог: заявления Лаврова — часть переговорной стратегии по Украине

Наумов в своем телеграм-канале поясняет, что переговоры по урегулированию украинского конфликта ведутся по двум линиям — линии Кирилла Дмитриева и линии Сергея Лаврова.
Дмитриев по-американски оптимистичен — все переговоры проходят прекрасно, контрагенты — понимающие, перспективы — радужные. Проблем нет, и успех — вопрос времени. Лавров, в свою очередь, добавляет градус реализма и пессимизма, напоминая о сложностях в реализации российско-американской «перезагрузки».
Слова российского министра не говорят о том, что Москва отказывается от переговоров, считает эксперт. Они лишь показывают отношение российской стороны к задержкам, появляющимся в ходе переговорного процесса.
У Трампа своя логика: он хочет восстановить отношения с Россией (для противостояния с Китаем), но для начала ему надо как-то уладить украинский конфликт. Давить на Зеленского слишком сильно он не может: необходимо сохранять репутацию или медиатора, или победителя, а не человека, потворствующего России. Когда конфликт будет улажен, вот тогда он и сможет говорить о восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.
Заявления российского МИДа — это очередное напоминание Вашингтону, что надо усилить давление на украинцев по переговорному треку, резюмирует эксперт.
Ранее глава МИД России заявил, что США не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине, а РФ при этом не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с американской стороной. Также Сергей Лавров указал, что Россия остается открытой к сотрудничеству с США, но американцы сами «создают искусственные препоны».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что «дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий России и США, которые способны привести к прорыву в том числе в урегулировании между Москвой и Киевом.