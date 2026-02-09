Политолог: заявления Лаврова — часть переговорной стратегии по Украине

У Трампа своя логика: он хочет восстановить отношения с Россией (для противостояния с Китаем), но для начала ему надо как-то уладить украинский конфликт. Давить на Зеленского слишком сильно он не может: необходимо сохранять репутацию или медиатора, или победителя, а не человека, потворствующего России. Когда конфликт будет улажен, вот тогда он и сможет говорить о восстановлении отношений Москвы и Вашингтона.