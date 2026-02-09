Политолог раскрыл ключевые цели встреч лидеров Евросоюза

По мнению собеседника NEWS.ru, на встречах, которые планируются в течение недели, будет обсуждаться будущее Евросоюза как «мягкой империи». Он уточнил, что лидеры объединения намерены выработать концепцию коренной Европы, автономной от США, которая была бы более управляемой. Александр Рар предположил, что для этого в Евросоюзе проведут реформы, предусматривающие создание должности президента ЕС, а также исключение из состава стран, препятствующих достижению общих целей. Эксперт уточнил, что удаление нежелательных членов объединения — способ урегулирования внутренних противоречий, который позволит укрепить Евросоюз перед внешними вызовами.
Александр Рар отметил, что лидеры ЕС намерены построить новую архитектуру мироустройства и препятствовать глобальной маргинализации своих стран. Он допустил, что европейские политики также заключат договор о поставках ресурсов в свои страны из дружественных государств.
Напомним, на этой неделе лидеры Евросоюза соберутся на переговоры, которые анонсируются как определяющие будущее региона. В повестку встреч войдут вопросы помощи Киеву, обороны, роли объединения при ослаблении сотрудничества с США.