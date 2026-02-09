Ричмонд
Политолог раскрыл ключевые цели встреч лидеров Евросоюза

На февральских встречах лидеры ЕС обсудят вопрос реорганизации объединения и исключения из его состава государств, которые выступают против решений большинства, например Венгрии. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению собеседника NEWS.ru, на встречах, которые планируются в течение недели, будет обсуждаться будущее Евросоюза как «мягкой империи». Он уточнил, что лидеры объединения намерены выработать концепцию коренной Европы, автономной от США, которая была бы более управляемой. Александр Рар предположил, что для этого в Евросоюзе проведут реформы, предусматривающие создание должности президента ЕС, а также исключение из состава стран, препятствующих достижению общих целей. Эксперт уточнил, что удаление нежелательных членов объединения — способ урегулирования внутренних противоречий, который позволит укрепить Евросоюз перед внешними вызовами.

Другая задача ЕС, по словам политолога, — формирование собственной армии: «Второе — создать новую крепкую идентичность Европы: милитаризация против внешних угроз, сильная европейская армия и независимый от НАТО ВПК».

Александр Рар отметил, что лидеры ЕС намерены построить новую архитектуру мироустройства и препятствовать глобальной маргинализации своих стран. Он допустил, что европейские политики также заключат договор о поставках ресурсов в свои страны из дружественных государств.

Напомним, на этой неделе лидеры Евросоюза соберутся на переговоры, которые анонсируются как определяющие будущее региона. В повестку встреч войдут вопросы помощи Киеву, обороны, роли объединения при ослаблении сотрудничества с США.

