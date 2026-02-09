Политолог раскрыл ключевые цели встреч лидеров Евросоюза

По мнению собеседника NEWS.ru, на встречах, которые планируются в течение недели, будет обсуждаться будущее Евросоюза как «мягкой империи». Он уточнил, что лидеры объединения намерены выработать концепцию коренной Европы, автономной от США, которая была бы более управляемой. Александр Рар предположил, что для этого в Евросоюзе проведут реформы, предусматривающие создание должности президента ЕС, а также исключение из состава стран, препятствующих достижению общих целей. Эксперт уточнил, что удаление нежелательных членов объединения — способ урегулирования внутренних противоречий, который позволит укрепить Евросоюз перед внешними вызовами.