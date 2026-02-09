Влах призвала Совет Европы инициировать расследование выборов в Молдове

Влах в открытом обращении к Генсеку СЕ Алену Берсе указала, что появились и веские подозрения в том, что предыдущие президентские и парламентские выборы в республике подвергались значительному внешнему влиянию, что ставит под сомнение корректность и легитимность их результатов.
Речь идёт о докладе Судебного комитета Палаты представителей США, опубликованном 3 февраля 2026 года, в котором указывается, что Европейская комиссия якобы оказывала давление на цифровые платформы с целью цензурирования онлайн-контента перед выборами в ряде стран, включая президентские выборы в Республике Молдова в 2024 году. В документе говорится о недопустимом вмешательстве Еврокомиссии в избирательные процессы в нескольких государствах. Еврокомиссия отвергла эти обвинения, однако, несмотря на это, сомнения остаются.
Кроме того, несколько дней назад в Журнале международных отношений Университета Джорджтауна был опубликован материал, в котором говорится о том, что парламентские выборы в Республике Молдова, состоявшиеся 28 сентября 2025 года, ознаменовали новый этап в кибердипломатии Европейского союза, а Республика Молдова была превращена в «испытательный полигон» для новых европейских инструментов защиты демократии.
«Даже если допустить, что намерения ЕС были благими и он стремился помочь Республике Молдова, всё же мы являемся независимым государством, и вмешательство извне в избирательные процессы нашей страны недопустимо. Тем более недопустимо использование государства внешними силами в качестве объекта для различных экспериментов. Всё изложенное выше свидетельствует об аномальной атмосфере, в которой проходили президентские выборы 2024 года и парламентские выборы 2025 года в Республике Молдова», — говорится в заявлении Влах.
Она призвала провести расследование с целью определить, насколько выборы соответствовали международным стандартам, в какой степени на них оказывалось внешнее влияние, а также как злоупотребления в отношении оппозиционных сил (партию «Сердце Молдовы» исключили из предвыборной гонки) повлияли на окончательные результаты голосования.
Влах отметила, что итоговый доклад по результатам предлагаемого расследования мог бы быть представлен на одной из будущих сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы.