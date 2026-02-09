Влах призвала Совет Европы инициировать расследование выборов в Молдове

«Даже если допустить, что намерения ЕС были благими и он стремился помочь Республике Молдова, всё же мы являемся независимым государством, и вмешательство извне в избирательные процессы нашей страны недопустимо. Тем более недопустимо использование государства внешними силами в качестве объекта для различных экспериментов. Всё изложенное выше свидетельствует об аномальной атмосфере, в которой проходили президентские выборы 2024 года и парламентские выборы 2025 года в Республике Молдова», — говорится в заявлении Влах.