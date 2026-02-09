Мишустин: РФ и Беларусь будут развивать ж/д сообщение между регионами

Как сообщалось, стороны уже приняли решение о том, что с апреля 2026 года пойдут беспересадочные поезда местного значения между Смоленском и Витебском, а также между Смоленском и Оршей. Пригородные ж/д рейсы между Смоленской и Витебской областями будут датироваться из бюджета Союзного государств, а вопрос о развитии данного проекта будет вынесен на февральское заседание ВГС.
«Будем и дальше создавать условия для развития пригородного сообщения железнодорожным транспортом между соседними регионами наших стран», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Усиление интеграции
При этом премьер РФ подчеркнул важность продолжения интеграции России и Беларуси — в первую очередь для повышения качества жизни граждан двух стран.
«Усиление интеграции России и Беларуси, конечно, будет продолжено. Это важно для повышения качества жизни граждан, формирования дополнительных возможностей для предпринимателей обеих стран», — сказал он.
Мишустин напомнил, что на минувшей неделе прошло заседание Союзного Совмина, на котором был проанализирован ход реализации ключевых положений Союзного договора.
Союзные электрички
Как ранее отмечал Мишустин, на электричках «союзного» сообщения планируется ввести бесплатный проезд для льготников и скидки. Глава белорусского правительства Александр Турчин, в свою очередь, подписал документ о том, что это железнодорожное сообщение между Витебской и Смоленской областями будет дотироваться из бюджета Союзного государства.
Беспересадочные поезда курсировали между Смоленском и Оршей, а также между Смоленском и Витебском до 2013 года. После этого остался только вариант с пересадками, а затем поезда вообще отменили. В 2024 году схему с пересадками возобновили. Так же можно добраться из Витебской области в Псковскую — через пересадку.