Мишустин: РФ и Беларусь будут развивать ж/д сообщение между регионами

Беспересадочные поезда курсировали между Смоленском и Оршей, а также между Смоленском и Витебском до 2013 года. После этого остался только вариант с пересадками, а затем поезда вообще отменили. В 2024 году схему с пересадками возобновили. Так же можно добраться из Витебской области в Псковскую — через пересадку.