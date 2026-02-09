СМИ: в Германии призвали передать Польше подлодки, фрегаты и танки для защиты от России

Ишингер заявил, что НАТО может оказаться под угрозой из-за простого прекращения огня на Украине и предостерегает от наращивания российской мощи, пишет немецкая газета Handelsblatt. На его взгляд, прекращение конфликта на Украине якобы повысит опасность нападения России на восточные страны НАТО, в первую очередь — на страны Балтии. Он считает, что, пока Украина «защищает» Европу, российские войска «связаны» там и угроза меньше, говорится в статье.
В тот момент, когда на Украине наступит перемирие, ситуация изменится. Тогда Путин сможет спокойно продолжить перевооружение, и ситуация с угрозами для стран НАТО на восточном фланге обострится.
Исход украинского конфликта, на его взгляд, является «судьбоносным вопросом» для Германии и всего континента, в том числе потому, что в Литве дислоцированы солдаты бундесвера.
В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на этой неделе, 79-летний Ишингер призвал европейских лидеров «объединиться и показать свою силу». А Германия, по его мнению, должна взять на себя ведущую военную роль и вместе с ядерными державами Францией и Великобританией обеспечить безопасность в Европе.
Как он считает, чтобы сдержать Россию, Европе необходимо гораздо быстрее укреплять свою оборону. В связи с этим он, во-первых, настаивает на более тесной координации с Великобританией и Францией в вопросе использования для защиты их ядерных средств сдерживания. Во-вторых, Ишингер предлагает передать Польше подводные лодки, фрегаты и боевые танки для защиты от «российской угрозы», утверждает немецкая газета Die Welt.
С польской точки зрения все еще остается нерешенным вопрос репараций. Почему бы Германии, в знак признания роли Польши как прифронтового государства не подарить Варшаве подводную лодку, фрегат или несколько танков?
Он пояснил, что оборонительные возможности «прифронтовой» Польши также защищают Германию и всю Европу. Ишингер заявил, что у Германии сейчас «много денег на оборону» и предложил направить «некоторую часть» этих средств Польше. «Я считаю эту идею блестящей», — подытожил он.