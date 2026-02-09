СМИ: в Германии призвали передать Польше подлодки, фрегаты и танки для защиты от России

Ишингер заявил, что НАТО может оказаться под угрозой из-за простого прекращения огня на Украине и предостерегает от наращивания российской мощи, пишет немецкая газета Handelsblatt. На его взгляд, прекращение конфликта на Украине якобы повысит опасность нападения России на восточные страны НАТО, в первую очередь — на страны Балтии. Он считает, что, пока Украина «защищает» Европу, российские войска «связаны» там и угроза меньше, говорится в статье.