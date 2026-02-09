Рябков: договоренностей между РФ и США о переговорах по тематике нового ДСНВ нет

«Я не могу подтвердить наличие такой договоренности. Мы видели в последние дни, что было заявлено Вашингтоном, в том числе на высшем уровне, в том числе по линии высокопоставленных представителей Госдепартамента, старших должностных лиц. Мы сожалеем о том, что администрация США воспринимает ушедший, к сожалению, в историю ДСНВ как нечто не устраивающее Соединенные Штаты Америки и требующее замены на что-то иное», — сказал он. «На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса», — констатировал он, подчеркнув, что Россия неоднократно говорила о «необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются» российской стороной.