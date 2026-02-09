Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: договоренностей между РФ и США о переговорах по тематике нового ДСНВ нет

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 февраля. /ТАСС/. Оснований говорить о запуске переговорного процесса с США по тематике соглашения, которое могло бы прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), нет. Об этом заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прибывший в индийскую столицу для участия в первой встрече шерп стран БРИКС под председательством Индии.

Источник: РИА "Новости"

«Я не могу подтвердить наличие такой договоренности. Мы видели в последние дни, что было заявлено Вашингтоном, в том числе на высшем уровне, в том числе по линии высокопоставленных представителей Госдепартамента, старших должностных лиц. Мы сожалеем о том, что администрация США воспринимает ушедший, к сожалению, в историю ДСНВ как нечто не устраивающее Соединенные Штаты Америки и требующее замены на что-то иное», — сказал он. «На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса», — констатировал он, подчеркнув, что Россия неоднократно говорила о «необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются» российской стороной.

«Политика США на российском направлении требует изменения к лучшему. Когда это произойдет, тогда возникнут предпосылки для запуска соответствующего диалога, а вот просто объявить о том, что старая нас не устраивает, а завтра мы начинаем переговоры о чем-то другом — так не получится», — отметил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше