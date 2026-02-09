Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Белый дом все больше разочаровывается в лидере венесуэльской оппозиции

Представители администрации Дональда Трампа все больше разочаровываются в лидере венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, рассматривая ее недавние высказывания как потенциально подрывающие их работу в Венесуэле, пишет американский портал Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Советник Белого дома рассказал изданию, что заявления Мачадо о том, что выборы в Венесуэле могут состояться менее чем через год, не понравились некоторым американским чиновникам.

Все, что делает Мачадо, — это пытается свести все наши усилия на нет… Она эгоистка… Она вредительница и работает против целей национальной безопасности США.

советник Белого дома

Он обвинил Мачадо в «подрыве политических успехов» Трампа, отметив, что она пытается выставить себя «единственной звездой» венесуэльской оппозиции.

Офис Мачадо отверг критику как «шум в СМИ» и слухи, настаивая на том, что венесуэльская оппозиция «тесно сотрудничает» с властями США.

«Интересы администрации США и венесуэльского народа совпадают: процветающая, безопасная, свободная и демократическая Венесуэла», — говорится в их заявлении.

Другой источник Politico, близкий к Белому дому, поморщился, услышав прогнозы Мачадо о сроках выборов: «Два года — более реалистичный срок, но в стратегическом плане ей не следует высказывать свое мнение о сроках».

Но ее комментарии о выборах — далеко не единственный повод для недовольства в Белом доме. Советник Трампа утверждает, что «опасения» по поводу Мачадо усиливаются уже несколько месяцев, пишет Politico.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше