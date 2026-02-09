Politico: Белый дом все больше разочаровывается в лидере венесуэльской оппозиции

Все, что делает Мачадо, — это пытается свести все наши усилия на нет… Она эгоистка… Она вредительница и работает против целей национальной безопасности США.
Он обвинил Мачадо в «подрыве политических успехов» Трампа, отметив, что она пытается выставить себя «единственной звездой» венесуэльской оппозиции.
«Интересы администрации США и венесуэльского народа совпадают: процветающая, безопасная, свободная и демократическая Венесуэла», — говорится в их заявлении.
Другой источник Politico, близкий к Белому дому, поморщился, услышав прогнозы Мачадо о сроках выборов: «Два года — более реалистичный срок, но в стратегическом плане ей не следует высказывать свое мнение о сроках».
Но ее комментарии о выборах — далеко не единственный повод для недовольства в Белом доме. Советник Трампа утверждает, что «опасения» по поводу Мачадо усиливаются уже несколько месяцев, пишет Politico.